بالمثل.. الولايات المتحدة تطالب مواقع التواصل الإجتماعي بحظر صفحات قادة إيران

واشنطن(صدى):

طالبت الحكومة الأمريكية مواقع التواصل الإجتماعي بحجب صفحات الرئيس الإيراني حسن روحاني والمرشد الأعلي “علي خامنئي ” وغيرهم من القادة الإيرانيين من مواقع التواصل الإجتماعي .

وقال المبعوث الأمريكي لشؤون إيران يرايان هوك أن القيادة الإيرانية ” تنافق” إذ تقطع الإنترنت عن شعبها بينما تستخدم صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي ، مطالباً شركات فيس بوك وتويتر وإنستجرام بقطع الإنترنت عنهم حتى يعيدوا الخدمة إلى شعبهم .

وكان النظام الإيراني قد قطع الإنترنت عن المستخدمين في محاولة لقطع التواصل بين المتظاهرين بعد الإحتجاجات العارمة التي إجتاحت شوارع إيران على خلفية إرتفاع أسعار الوقود والغضب الشعبي ضد سياسات القادة الإيرانيين.