الدمام(صدى):

وقع المركز السعودي الوطني للطيران على هامش فعاليات معرض دبي للطيران، الذي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الماضي، ثلاث اتفاقيات لتدريب وتأهيل الشباب والشابات ليصبحوا طيارين مدنيين محترفين ودعم صناعة الطيران المزدهرة في المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز الكابتن عثمان المطيري أنه تم إبرام 3 اتفاقيات مع شركات عملاقة في مجال صناعة الطيران وهي: اتفاقية إنشاء أكاديمية” لفتهانزا” لتدريب فنيي صيانة الطائرات في مطار الملك فهد بالدمام، واتفاقية مع شركة “سي اي” لتصنيع وتوريد ٤ مشبهات طيران ايرباص ٣٢٠ كامل الحركة لمركزها المعتمد اكسفورد السعودية في المركز السعودي الوطني بمطار الدمام، واتفاقية مع شركة “بوينج” لإنشاء مدرسة تدريب مرحلي الطيران لسد حاجة شركات الطيران في المنطقة والمطارات بهذا التخصص الحساس مع اكسفورد السعودية ضمن المركز السعودي الوطني بمطار الدمام.

ولفت المطيري أن الأكاديمية التي تعد الأولى في المملكة وفي الشرق الأوسط يلتحق بها حالياً نحو 700 طالب من بينهم 50 طالبة.