الفوائد الصحية لممارسة العلاقة الحميمة يوم الخميس 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يغفل العديد من الأزواج ممارسة العلاقة الحميمة، جراء الضغوط اليومية التي يواجهونها خلال اليوم، وانشغالهم بأمور حياتية أخرى.

وينبغي على الأزواج تخصيص مزيد من الأوقات لممارسة العلاقة الحميمة على مدار الأسبوع لأن هذا يقلل التوتر، ويساهم في تقوية العلاقة بين الزوجين، ويحسن الحالة المزاجية، ويعالج اضطرابات النوم.

ونستعرض الفوائد الصحية لممارسة العلاقة الحميمة خلال الأسبوع ومنها: 1- السبت.. فرصة لحرق السعرات الحرارية وتقوية القلب: ممارسة العلاقة الحميمة تساهم في تقوية القلب، وتساعد في حرق ما بين 100: 200 سعرًا حراريًا، وهو بمثابة تمرين رياضي للجسم بأكمله.

2- الأحد.. ابدأ أسبوع العمل بطريقة صحيحة: ممارسة العلاقة الحميمة، وبخاصة يوم الأحد يساهم في زيادة المناعة عند الإناث ويساهم في تقليل التوتر لكلا الزوجين، كما يساعد في تحسين النوم، وهذا يجعل من يوم الأحد.. موعدًا مثاليًا لممارسة العلاقة الحميمة.

3- الاثنين.. العلاقة الحميمة تخلصك من التوتر: عدد كبير من الأشخاص يشعرون بالتوتر والإحباط في بداية الأسبوع، وتساهم ممارسة العلاقة الحميمة في تقليل التوتر والتخلص من مشاعر الإحباط لأنها تساعد في إفراز هرمون الأكسيتوسين المرتبط بالسعادة لدى البشر.

4- الثلاثاء.. اقتنص الفرصة: يمكن تأجيل العشاء في مقابل أن يقوم الزوجين بممارسة العلاقة الحميمة.

5- الأربعاء.. استعادة المحبة: تساهم ممارسة العلاقة الحميمة يوم الأربعاء في تحسين التواصل بين الزوجين، وحل المشكلات بينهما.

6- الخميس.. ليلة الشكر: تعتبر التوقيت المناسب لكلا الزوجين لبعضهما “شكرًا لك”، لأنها ليلة هادئة ورومانسية.

7- الجمعة.. ليلة الاحتفال: من أفضل الليالي لممارسة العلاقة الحميمة، حيث أنها فرصة مثالية للمداعبة والاستمتاع بالنشوة الجنسية.