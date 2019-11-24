اليوم.. دخول «الزبانا» آخر منزلة من منازل  فصل الخريف

عادل الحربي(صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن دخول منزلة “الزبانا”، اليوم الأحد، وهو آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام.

ولفت الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”: أيامه (13) يوماً تزداد فيه برودة الجو ليلاً، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضراوات والبقول، ويُحبس فيه الماء عن أشجار الفواكه التي تتساقط أوراقها في الشتاء في الأرض الطينية، ويقل من سقيها إذا كانت رملية.

وأوضح الحصيني: وقت أذان صلاة العصر قد بلغ أبكر مدى له في التقدم طوال العام، كذلك أذان صلاة العشاء، وتستمر زيادة الليل على حساب النهار، وهو آخر منزلة من منازل فصل الخريف، ويقولون “إذا طلعت الزبانا أحدث لكل ذي عيال شأنا.. ولكل ماشية هوانا” كناية على أن البرد قد هجم، فشغل صاحب العيال؛ مبيناً أن دخول الزبانا يوافق حالة ممطرة.