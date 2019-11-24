علي القحطاني(صدى):

أطلق المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، اليوم الأحد، بعض التصريحات مؤكدًا أن هناك 3 عناصر تعتمد عليها البنوك في تمويل الشركات؛ هي قوة تلك الشركات والأعمال التجارية القائمة والتدفقات المالية.

وأوضح طلعت حافظ، خلال ورشة لمناقشة الخدمات البنكية المقدمة من البنوك السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الشرقية، أن الرسوم الإدارية التي تتقاضاها البنوك مقابل تمويل الشركات غير قابلة للتوحيد.

وأشار متحدث البنوك إلى أن ذلك لإتاحة وجود منافسة بين الجهات التمويلية؛ قائلًا أن لجوء البنوك للضمانات الهدف منه تقليل نسبة الخسائر، بينما البنوك تتجنب الدخول في مشاريع عالية المخاطر دون وجود ضمانات لها.