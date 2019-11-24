تغريدة لـ إيفانكا ترامب عن عزل والدها تثير الجدل  

واشنطن(صدى):

أثارت تغريدة لإيفانكا ترامب، جدلا واسعا والتي علقت خلالها على إجراءات عزل والدها.

وقالت إيفانكا في تغريدتها: من المحتمل أن يتسم تراجع الأخلاق العامة في الولايات المتحدة بإساءة استخدام سلطة المساءلة كوسيلة لسحق الخصوم السياسيين أو طردهم من مناصبهم.

ونوهت إلى أن هذه التغريدة اقتباس من كلمات المؤرخ الفرنسي ألكسيس دي توكفيل عام 1835.

ورد مؤرخون على تغريدة إيفانكا بأن هذه المقولة التي نشرتها ليست صحيحة، مؤكدين أنه اقتباس مزيف.

وتأتي تغريدة إيفانكا بعد أن علقت في وقت سابق بالقول إن إجراءات عزل ترامب هي محاولة للانقلاب على نتائج انتخابات عام 2016.