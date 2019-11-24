البوليفارد تستقبل الراغبين في متابعة مباراة الهلال وأوراوا

أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن استعداد منطقة البوليفارد في الرياض، اليوم الأحد، لاستقبال الراغبين في متابعة مباراة الهلال وأوراوا الياباني، بدءًا من الساعة الـ 12 ظهرًا.

ويأتي ذلك دعمًا من هيئة الترفيه لنادي الهلال الممثل للوطن في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرتقب الجماهير اليوم لقاء الهلال وأوراوا الذي سيقام في الواحدة ظهرًا، بعدما تفوق الزعيم في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

ويأمل مدرب فريق أوراوا الياباني أوتوسكي باستغلال الأرض والجمهور، وحالة الطقس وهي العوامل التي تحدَّث عنها في مؤتمر صحفي بأنها ستكون في مصلحة فريقه.