بالفيديو..فجر السعيد: ربي سبحانه ماقصر معاي

خالد الظفيري(صدى):

ظهرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، في مقطع فيديو في أحدث ظهور لها، مؤكدة أن العناية الإلهية أنقذتها من الموت، بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة.

وأوضحت أنها خرجت من المستشفى وتتناول الطعام خارج المنزل رفقة أسرتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وعلقت السعيد على المقطع قائلة: بفضل دعائكم الصادق وإصراري على التمسك بالحياة، ربي سبحانه ماقصر معاي.

وأضافت: بدأت مرحلة التشافي وبإذن الله قريباً بالكويت وتم تحديد تاريخ 12-12-2019 للعودة.

وكانت فجر السعيد، أصيبت بتسمم حاد في الدم، وذلك أثناء خضوعها لعملية تحويل مسار المعدة.