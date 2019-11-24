أحداث شغب تنهي ديربي السودان مبكرًا وقنابل مسيلة للدموع خارج الملعب

طلال الغامدي(صدى):

تسببت أحداث شغب مؤسفة، في إنهاء لقاء ديربي السودان قبل نهايتها بين المريخ والهلال، في الجولة العاشرة من الدوري السوداني لكرة القدم.

وبعد حلول الدقيقة 85 قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الهلال، عبداللطيف بوي، لتقوم الجماهير المناصرة للفريق بالانفجار غضبا على قرار الحكم خاصة في ظل تأخر فريقها في النتيجة.

وأتبعتها الجماهير بإلقاء بعض المقذوفات في أرضية الملعب، لتتوقف على إثرها المباراة.

وخارج الملعب أطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع، لتفريق الجماهير الغاضبة بالخارج.