تركي آل الشيخ يهنئ جيسوس: «وجهي حلو عليه»

نواف السالم(صدى):

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه المدرب جيسوس بتتويج فلامنجو البرازيلي بلقبه الثاني في بطولة كوبا ليبرتادوريس والأول منذ 38 عاماً بعد الفوز على ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين لهدف في النهائي الذي أقيم في بيرو.

وقال آل الشيخ لمدرب الهلال السابق: «مبروك جيسوس وجهي حلو عليه كلمته قبل المباراة».

وهناك مواجهة محتملة بين جيسوس والهلال في نصف نهائي كأس العالم للأندية إذا نجح الزعيم في الفوز على أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا ظهر الأحد، ثم الفوز على الترجي التونسي في الدور الثاني للبطولة العالمية.

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