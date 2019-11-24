ثلاثينية تنهي حياة زوجها وتكتم أنفاسه بمساعدة عشيقها!

القاهرة(صدى):

تجردت امرأة مصرية من إنسانيتها، فلم تكتف بعلاقتها المحرمة التي جمعتها بشخص غير زوجها، بل أقدمت على إنهاء حياة الزوج لتتمكن من الزواج بعشيقها.

وتشاورت الزوجة الخائنة مع عشيقها حول التخلص من الزوج، فاشتري لها حبوبا منومة، وضعت منها عدة أقراص في الشاي لزوجها، وبعد أن غاب عن الوعي اتصلت بعشيقها والذي حضر سريعا لمنزلها.

أحضرت الزوجة وساده وكتمت أنفاس زوجها بمشاركة العشيق ولم يتركاه إلا جثة هامدة.

وبالتحقيق والتحري توصلت الشرطة إلى الحقيقة وتمت إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، وتقرر إحالة أوراق المتهمة وعشيقها إلى المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا.