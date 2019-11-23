مانشستر سيتي ينتزع المركز الثالث بفوز ثمين على تشيلسي

نواف السالم(صدى):

انتصر مانشستر سيتيعلى ضيفه تشيلسي بهدفين لهدف في قمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الأول الذي كان سجالًا بين الفريقين مع تفوق طفيف لفريق المدرب بيب جوارديولا.

وتمكن كيفين دي بروين من إدراك التعادل للسيتي من تسديدة يسارية اصطدمت بالدفاع في الدقيقة 29، قبل أن يخترق الجزائري رياض محرز بروعة ويسجل الثاني في الدقيقة 37.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 28 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن تشيلسي الذي هبط للمركز الرابع، لكن حامل اللقب لا يزال متأخرًا وراء المتصدر ليفربول بفارق 9 نقاط.