ليفربول يغرد منفردًا في صدارة الدوري الإنجليزي

نواف السالم(صدى):

حافظ نادي ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي بعد أن اقتنص فوزًا صعبًا على أرضية ملعب مضيفه كريستال بالاس بهدفين لهدف في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع روبيرتسون هدف الريدز الذي سجله ساديو في الدقيقة 49، وتعادل كريستال بالاس من انتزاع التعادل عن طريق ويلفريد زاها في الدقيقة 82، قبل أن يخطف روبيرتو فيرمينو الفوز في الدقيقة 85.

ورفع ليفربول رصيده في صدارة الدوري الإنجليزي إلى 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الملاحق ليستر سيتي الذي انتصر على برايتون.