بالفيديو.. السلمي: تعدد الزوجات جائزة في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

علق الشيخ عبدالله السلمي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء، على قضية تعدد الزوجات التي تشغل اهتمامَا كبيرًا بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل دائم.

وأكد «السلمي» خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة «الرسالة»، أن التعدد في الأصل مشروع، ولكن الأمر يتعلق بالمقدرة من جميع النواحي، سواء مالية أو بدنية.

وشبه التعدد بإنشاء مؤسسة تربوية ثانية في بيت ثانٍ إذا نجح في الأولى، مشيرًا إلى أنه يستلزم المقدرة البدنية والمالية، موضحًا أن «البدنية» أن يستطيع أن يفي بما تريد المرأة من زوجها، مع العدل بينهما.