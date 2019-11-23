بالصور.. النصر يختتم تدريباته استعدادا للوحدة

نواف السالم(صدى):

اختتم نادي النصر، مساء اليوم السبت، تدريباته في العاصمة الرياض؛ استعدادًا لمباراة الفريق مساء غد الأحد أمام نادي الوحدة في مكة المكرمة.

وانطلقت تدريبات الفريق بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، وطبق المدرب روي فيتوريا عددًا من الجمل التكتيكية من خلال تمارين كروية، واختتم الفريق التدريبات بمناورة على منتصف الملعب.

وتضمنت التمارين على تمارين لياقية ومناورة كروية، كما شهدت حضور المشرف على كرة القدم الأستاذ عبدالرحمن الحلافي، ولقاء المدرب باللاعبين قبل بداية التدريبات.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق مساء اليوم على متن طائرة خاصة من الرياض إلى مدينة جدة؛ استعدادًا لمباراة الغد أمام الوحدة.