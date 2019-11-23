بالفيديو.. المغامسي يوضح العلاقة بين القضاء وتبني الدولة مكافحة الفساد

علي القحطاني(صدى):

أكد إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، الشيخ صالح بن عواد المغامسي، أن مكافحة الفساد من الأمور المهمة التي تقوم عليها الدولة.

وقال المغامسي خلال برنامج الأبواب المتفرقة على قناة MBC: إن مكافحة الفساد يجب أن تكون على 3 مستويات، الأول هو مكافحة فساد المتنفذين ومن هم دونهم، حيث لهم السلطة والسطوة التي تسهل لهم الحصول على المال العام دون رقابة أو حساب.

وأضاف : أما المستوى الثاني من الفساد هو الموظف العام الذي يكون من مهامه جباية الأموال أو تحصيل الأموال من الناس لصالح الدولة.

وتابع أن المستوى الثالث هو ما يتعلق بالقضاء وإعادة الحقوق إلى الناس، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص على إعادة الحقوق لأصحابها.