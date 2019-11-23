ثلاثية الأهلي أمام الفيصلي تضعه في الوصافة

نواف السالم(صدى):

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوز هام على نظيره الفيصلي بثلاثية مقابل هدف في إطار منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.

وبدأ دجانيني تافاريس مهاجم أهلي جدة التهديف في الدقيقة 27 من عمر اللقاء، وجاء الهدف الثاني بأقدام عبدالباسط هندي في الدقيقة 51 من عمر المباراة، وقلص الفيصلي النتيجة بإحراز الهدف الأول له في الدقيقة 95 من عمر اللقاء بأقدام محمد النخلي، ولكن دجانيني خطف هدفًا ثالثًا للأهلي.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا بفارق الأهداف مع النصر، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الخامس.