بالفيديو.. الشيخ السلمي يوضح متى يكون تعدد الزوجات جائزاً

ماجد محمد(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله السلمي، اليوم السبت، متى يكون تعدد الزوجات جائزاً،وذلك ردًا على سؤال متصل خلال برنامج “يستفتونك “.

وقال الشيخ : إن العلماء اختلفوا في مسألة تعدد الزوجات، فرأى بعضهم أن الأصل هو عدم التعدد ورأى آخرون أن الأصل هو التعدد، ولكلٍ حجته المعتبرة.

وأضاف أنه يرى أن الأمر يتعلق بالمقدرة من جميع النواحي، مشبها الأمر بإنشاء مؤسسة تربوية ثانية في بيت ثانٍ إذا نجح في الأولى، مشيرا إلى أن التعدد مشروع في الأصل.

وتابع أن التعدد يستلزم المقدرة البدنية والمالية، فالبدنية أن يستطيع أن يفي بما تريد المرأة من زوجها، كما يجب أن يكون قادرا بماله، فإن كان غير قادر فلا ينبغي له أن يعدد، لأنه قد يؤدي به ذلك إلى ترك ما أوجبه الله عليه من العدل.