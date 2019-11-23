سوء تصريف مياه الأمطار يُغضب أهالي خميس مشيط والبلدية ترد

محمد بن طحيطح(صدى):

أثار سوء تصريف مياه الأمطار في محافظة خميس مشيط غضب الأهالي، تزامنًا مع هطول الأمطار بغزارة مؤخرًا.

ووثق مواطن فيديو يرصد سوء تصريف مياه الامطار بمحافظة خميس مشيط وخصوصاً طريق الملك فهد.

ومن جانبها ردت بلدية خميس مشيط من أزمة سوء التصريف، وعلقت على الفيديو، قائلة : «إشارة إلى ماتم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تذمر بعض المواطنين لعدم وجود مشاريع تصريف مياة للأمطار لبعض المواقع بطريق الملك فهد عليه نود التوضيح بأن كامل طريق الملك فهد إبتداء من كبري الخطوط السعودية الى أبها هو من اختصاص وزارة النقل و تحت إشرافها».

وأثار رد البلدية غضب الأهالي، التي لديها بعض الإخفاقات حيال تصريف مياه الأمطار، وتساءل الأهالي : «لماذا لا تعمل هذه المنظومات كفريق واحد».