تفجيرات عشوائية من مرتزقة تركيا لتهجير سكان شمال سوريا

دمشق(صدى):

لقى عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين في انفجار سيارة ملغومة، صباح اليوم السبت، في منطقة تل أبيض السورية التي وضعت تركيا سيطرتها عليها خلال الفترة الماضية.

وعلق المرصد السوري لحقوق الإنسان، على هذه الواقعة، مؤكدًا أنه من بين القتلى 4 مدنيين من عائلة واحدة، فيما رجح البعض أن الهجوم تم تنفيذه بمرتزقة مدعومين من تركيا.

ومن جانبه أكد مصطفى بالي متحدث بارز باسم قوات سوريا الديمقراطية، أنه بعد طرد أغلب الأكراد ونهب كل المتاجر والمنازل تقريبًا في هذا الحي الكردي من تل أبيض،

وأضاف أن مرتزقة مدعومون من تركيا يحاولون الآن تهجير باقي السكان الأكراد من خلال تفجيرات عشوائية في المناطق المدنية.