مورينيو يغازل ديلي آلي بعد الفوز على وست هام

ماجد محمد(صدى):

غازل جوزيه مورينيو لاعبه ديلي آلي بعدما ساعد توتنهام هوتسبير على الفوز 3-2 على وست هام .

ويعتبر هذا الفوز الأول للمدرب مع عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وطالب مورينيو لاعبه آلي بإظهار أفضل إمكاناته بعد أداء متذبذب خلال الفترة الماضية، وكان اللاعب البالغ عمره 23 عامًا عند مستوى التوقعات بعدما بذل مجهودًا هائلًا في الإعداد للهدف الثاني.

وقال مورينيو الذي احتضن لاعب الوسط عند خروجه من الملعب: جيد جدًا بشكل يجعل من غير المفترض ألا يكون من بين الأفضل في العالم وألا يلعب مع المنتخب الوطني.

وقال مورينيو: أنا سعيد من أجله. قضيت معه القليل من الدقائق في المران وخارج الملعب. نحن نقول إنه يجب عودة أفضل نسخة من ديلي آلي.

وأضاف: كنت سعيدًا حقًا قبل استقبال الهدفين، وكنا نلعب بشكل رائع وكنا نؤدي الأشياء التي تدربنا عليها. كان ينبغي أن نجعل النتيجة 4-صفر ونحسم اللقاء.