زوجة في دعوى خلع « عاطل ويطالبني بسداد ديونه وحمايته من السجن »

القاهرة(صدى):

تقدمت زوجة مصرية بدعوى خلع ضد زوجها بإحدى محاكم الأسرة ، مؤكده ، ” زوجي نصب عليّ، أوهمني أنه في طريقه لوظيفة مرموقة عندما تقدم لخطبتي، عندما كشفت خداعه فوضت أمري لله، ولكن الكارثة أنه حصل على قرض من البنك ومهدد بالحبس، ويطلب مني سداده”.

وقالت الزوجة في تصريحات لصحف محلية ، تزوجت زواج صالونات عن طريق الجيران، وقبل الزواج قال لي إنه دفع مبلغا من المال، وسيتم تعينه في وظيفة مرموقة، صدقته وتزوجنا ومرت سنة واثنين ولم يتم تعينه، وقال الفلوس راحت عليه، فقلت له استعوض ربنا ودور على شغل”.

وتابعت ، تحملت ظروف الحياة وأصبحت مصدر دخل المنزل، بقيت بصرف على البيت وزوجي عاطل ولا يحاول حل أزمته، وكل يوم بحجة جديدة، وبيدعي أنه أصيب باكتئاب .

وأضافت حصل زوجي على قرض من أحد البنوك، ولكنه لم يلتحق بوظيفة ليستطيع سداد الأقساط ، المصيبه أنه بيصرف ومش بيخرج يشتغل حتى حضر محضر من البنك، وطلب مني أٌسدد القرض فتركته وذهبت لمنزل أسرتي وطالبت بالخلع .