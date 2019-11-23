الإعلامي صالح الراشد يٌشبه نفسه بـ«فوز الفهد»

خالد الظفيري(صدى):

أشعل الإعلامي الكويتي صالح الراشد غضب متابعيه بعد أن شبه نفسه بمواطنته الفاشينيستا فوز الفهد.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر الحسابات المهتمة بالمشاهير في “إنستجرام”، يظهر فيه صالح الراشد في بداية يومه وكان يقول: “السلام عليكم الحين طاح الجو شتوي جميل وخلصت شاور ونشفت كشتي وشعري”، مردفًا: “كإني فوز الفهد”.

وغضب المتابعون؛ لأنه يشبه نفسه بالسيدات، فيما سخر منه البعض بأنه مشروع بلوجر جيد كون فوز الفهد تعمل فاشينيستا.

واتهمه البعض بأنه يقلد بدر خلف، وهو بلوجر شهير يقوم دائمًا بعرض فيديوهات يتحدث فيها عن جماله.