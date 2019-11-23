شيرين عبدالوهاب تعود من جديد بـ«الليلة الملكية»

القاهرة(صدى):

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، عن مفاجأة مميزة لجمهورها، معلنة عودتها للحفلات الغنائية داخل مصر مجددصا بعد غياب طويل.

وأوضحت شيرين أنها تعاقدت على إحياء حفلًا ضخمًا يوم 20 ديسمبر المقبل على مسرح المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، على أن يتولى تنظيمه وليد منصور منتج فيلمها المنتظر والمشرف على حفلاتها الفنية.

ووصفت الجهة المنظمة هذا الحفل بـ«الليلة الملكية»، إذ اشترطت أن يكون الحضور بالملابس الرسمية ويُمنع دخول الأطفال اقل من 15 عامًا.

أما عن تذاكر الحفل، فتم تحديدها بـ4 فئات، الأولى بـ1500 جنيهًا والثانية 1000 جنيه، والثالثة 800 جنيهًا، والرابعة 400 جنيهًا.

وغابت شيرين عن الأنظار خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى انتشار الشائعات حول مرضها أو حملها، لكنها عادت بقوة لترد على هذه الشائعات من خلال مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي ومن بعده موسم الرياض.

كما ابتعدت الفنانة المصرية عن إحياء حفلات غنائية في مصر لفترة ما؛ بسبب تصريحاتها المستمرة والتي تُسبب لها العديد من الأزمات.