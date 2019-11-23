ركلة جزاء تنقذ التعاون أمام ضمك

ماجد محمد(صدى):

حقق التعاون فوزُا مثيرًا على ضمك في الدقائق الأخيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم التعاون عن طريق ساندرو مانويل في الدقيقة 45+1 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك ضمك التعادل في الدقيقة 49 برأسية من جورجي فيليبي.

وفي الدقيقة 90+3 احتسب الحكم ركلة جزاء للتعاون، أحرزها ساندرو في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي ليمنح التعاون نقاط المواجهة.

وبتلك النتيجة رفع التعاون رصيده لـ 19 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً فيما توقف رصيد ضمك عند أربع نقاط في المركز الـ 16.