صحه حفرالباطن تنظم معرضا توعوياً تحت شعار خلك بينهم

سعيد العجل(صدى):

نظمت صحة حفرالباطن معرضا توعوياً في المجمع التجاري المكان مول تحت شعار خلك بينهم ولمدة ثلاثة أيام حيث استفاد من الأركان 1,563 زائر و اشتمل المعرض على تقديم فحص السكري والضغط والمؤشرات الحيوية للزوار ،

بالإضافة إلى تخصيص ركن خاص للأمهات بهدف تشجيعهم على الرضاعة الطبيعية ، واستهدف ركن الأطفال الخدج الآباء والأمهات على وجه الخصوص لتثقيفهم عن الأطفال الخدج وكيفية التعامل معهم واحتوائهم ،

مع توعيتهم بركن المضادات الحيوية.وأضرارها ، كما تم تعريفهم بدور الأشعة في الرعاية الصحية وأهميتها عبر الركن الخاص ، كما شهد ركن التطعيمات إقبالًا واسعًا من الزوار وذلك بحصولهم على التطعيمات والتوعية بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا. والالتهاب الرئوي ،

حيث ساهم ركن مكافحة العدوى في نشر الوعي الصحي والوقائي بطرق عدة أبرزها الاهتمام بالنظافة الشخصية مع شرح كيفية غسل وتعقيم اليدين

وتحرص صحة حفرالباطن على أقامت المعارض التوعوية لنشر الوعي الصحي ، والممارسات الصحية من خلال التواصل المباشر مع الجمهور بهدف توعيتهم وتثقيفهم مع تقديم كافة الخدمات العلاجية والوقائية لأفراد المجتمع