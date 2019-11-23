الفغم يتوج الفائزين ببطولة السيارات اللاسلكية

الرياض(صدى):

توج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد “تحكم ” سعود الفغم الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة السيارات اللاسلكية ” الكراولر التي نظمها الاتحاد أمس الجمعة في مقر الرياضات اللاسلكية ببنبان.

وحقق المركز الأول ناصر الشايع، وحل ثانياً عبدالرحمن الشدوخي، وفي المركز الثالث مهدي العيسى.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من ٥٠ طفلاً من أطفال جمعية إنسان في ظل اتفاقية الشراكة التي أبرمها رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات السلكية مؤخرًا مع الجمعية التي تهدف إلى لتفعيل المبادرات الاجتماعية للاتحاد ونشر الرياضات اللاسلكية وتكوين فرق رياضية من أبناء الجمعية للمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد.

وهنأ الفغم الفائزين بالمراكز الأولى ، منوهاً بالمشاركة الكبيرة في منافساتها من مختلف الأعمار ضمن خطة الاتحاد واستراتيجيته لأن تكون الرياضات اللاسلكية من الرياضات المنتشرة في المملكة ، لافتاً النظر إلى أن هناك العديد من البطولات ضمن برنامج الاتحاد الداخلي ، إضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة التي تستهدف الممارسين من الجنسين لتكوين قاعدة مميزة من ممارسي الرياضات اللاسلكية في المملكة ودعم المنتخبات السعودية للتمثيل المشرف في مختل المنافسات والبطولات القارية والدولية.