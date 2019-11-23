الراجحي : 52% نسبة انخفاض الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية إلى نهاية عام 1440هـ

بدر الحارثي(صدى):

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة السائق المثالي بالمنطقة الشرقية، لقاء تعريفياً مع 40 جهة حكومية أمس الأول بفندق الشيراتون في الدمام، واستهدف اللقاء مديري العلاقات العامة والإعلام لتعريفهم بالجائزة وأهدافها ونقلها لمنسوبيهم سعياً لمشاركتهم مما سيكون له الأثر في تحقيق السلامة المرورية .

وأوضح أمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالله الراجحي، أمين عام جائزة السائق المثالي، أن أهداف الجائزة جاءت لتحفيز وتشجيع مستخدمي المركبات للتقيد بالأنظمة المرورية لضمان سلامتهم، وتحفيز السائقين على القيادة المثالية وخاصة فئة الشباب، إضافة لنشر روح التنافس بينهم ورفع كفاءتهم للحد من الحوادث المرورية، وكذلك توفير بيئة مرورية آمنة تعود بالفائدة على المجتمع، وغرس مفهوم وثقافة وممارسة السلامة المرورية بين الأفراد والجهات الحكومية والأهلية وجعلها على رأس أولوياتها.

وتطرق الراجحي، إلى أن الجائزة تشمل اربعة فروع الأول منها يتمثل في الأفراد ممن ليس لديهم مخالفات مرورية ، والثاني الأفراد الذين لديهم لديهم مخالفات مرورية وهو قسم تم استحداثه في هذه النسخة من أجل تحسين سلوك السائقين الأكثر مخالفات وخطورة تحت شعار “سأكون سائقاً مثالياً” ، وذلك من خلال دعوتهم للمشاركة في الجائزة وتحفيزهم بسداد نسبة معينة من المخالفات وفق ضوابط الجائزة ، والفرع الثالث يتعلق بالنقل المدرسي والجامعي ، والأخير يستهدف الجهات الحكومية والأهلية ، بهدف تشجيعهم جميعا بالإلتزام بمعايير السلامة المرورية وخلق روح التنافس الشريف بينهم .

وأكد الرجحي أن هذا اللقاء سيعمل خلاله مدراء العلاقات العامة والإعلام في الجهات الحكومية على إيصال رسالة الجائزة لمنسوبيهم وحثهم على المشاركة حتى وإن كان لديهم مخالفات مرورية ، لافتاً أن استحداث تسديد المخالفات الأقل من 30 ألف ريال على السائقين جاء بدعم ومتابعة من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان.

وكشف الراجحي أنه زار أمانة اللجنة مؤخراً ممثليين لمنظمة الصحة العالمية للإطلاع على أهم الإنجازات والمبادرات التي كان لها الأثر الأكبر في تحقيق نسبة الإنخفاض في أعداد الحوادث الجسيمة والوفيات والإصابات البليغة بالمنطقة الشرقية، وتم خلال الزيارة عرض منصة تحليل الحوادث الجسيمة بالمنطقة الشرقية والتي دشنها سمو أمير المنطقة، رئيس لجنة السلامة المرورية الشهر الماضي وأبدوا إعجابهم بما تحتويه من كم هائل من المعلومات والتفاصيل لكافة الحوادث الجسيمة ومواقعها، الأمر الذي يسهل تحليل الحوادث وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. هذا وقام ممثلي منظمة الصحة العالمية بزيارة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والإجتماع بمشرف كرسي أرامكو السعودية للسلامة المرورية بالجامعة والتعرف على أهداف ومهام الكرسي والمشاريع التي تم إنجازها والمشاريع المستقبلية المتعلقة بالسلامة المرورية في المنطقة.

وأفاد الراجحي أن عدد المسجلين بالجائزة وصل قرابة 15 الف متسابق منهم 7600 متسابق مخالف و 7700 الغير مخالفين وهذا بخلاف المسجلين من الفروع الاخرى للجائزة، فيما سيكون

وأشار إلى أن الهدف الإستراتيجي للجنة هو خفض أعداد الحوادث الجسيمة بنسبة 69% بنهاية عام 1443 هـ، واليوم والحمدلله تم تحقيق 52% في خفض الحوادث الجسيمة بالمنطقة ونسعى جاهدين مع كافة شركاء النجاح للوصول للهدف الإستراتيجي قبل الموعد المحدد.

وطالب العقيد عبداللطيف العبيدالله رئيس شعبة السلامة بمرور الشرقية، بالإشتراك في المسابقة للمساهمة في تقليل عدد الحوادث، مؤكدا إلتزام الادارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية بزيارة الدوائر الحكومية وشرح تفاصيل الجائزة لأي إدارة حكومية ترغب في ذلك، لافتاً إلى ان هناك توسع في انظمة الضبط الآلي بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية للتقليل من نسب الحوادث .