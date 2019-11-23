سعد لمجرد لجمهوره: انتظروني على خشبة المسرح

الرباط(صدى):

فاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد، جمهوره في المغرب والوطن العربي بإعلان عودته لإحياء الحفلات والفعاليات الغنائية من جديد، بعد توقفه بفترة طويلة.

ونشر «لمجرد» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة له وهو على المسرح، معلقًا «سعيد أحبائي بعودتي قريبًا للخشبة، سأوافيكم قريبًا ان شاء الله بالتواريخ».

وتفاعل الجمهور والفنانين بشكل كبير مع هذا الإعلان، معبرين عن سعادتهم بعودة سعد لمجرد على المسرح من جديد، مؤكدين أن لا أحد غيره يستحق الوقوف على المسرح.

وفي وقت سابق، شوف الفنان المصري محمد رمضان أثناء إحيائه حفل غنائي ضخم في موسم الرياض، جمهور النجم المغربي بعودته قريبًا للوقوف أمام جمهوره في مصر والمملكة.

وتأتي هذه العودة بعد غياب طويل؛ بسبب منع السلطات الفرنسية النجم المغربي من المشاركة في أي حدث فني أو مغادرة فرنسا؛ على خلفية اتهامه بقضتين متعلقتين بالتحرش الجنسي.

اقرأ أيضًا: