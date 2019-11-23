شروط التسجيل في سند الزواج

علي القجطاني(صدى):

أوضح برنامج سند محمد بن سلمان، اليوم الخميس، شروط وخطوات التسجيل في البرنامج، للاستفادة من الدعم ضمن مبادرة الزواج.

ويأتي برنامج سند محمد بن سلمان امتدادًا لما يقدمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، من مبادرات مجتمعية غير ربحية فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر.

ويذكر أن البرنامج قد أعلن عن مبادرة سند الزواج كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل الآن على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.