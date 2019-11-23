«مدني جازان» يحذر من التقلبات الجوية والأمطار : لا تخرجوا إلا للضرورة

تركي السالم(صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة وهطول أمطار ونشاط في الرياح السطحية على عديد من محافظات المنطقة ومراكزها.

ونبهت المديرية ، على التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكّدت اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.