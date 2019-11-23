القبض على 4 متھمین بارتكاب جرائم نصب واحتیال عبر رسائل نصية

سالم المطيري(صدى):

تمكنت شرطة منطقة القصیم، من ضبط أربعة متھمین – من الجنسیة الباكستانیة – في العقدین الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطھم بارتكاب جرائم نصب واحتیال.

وذلك للحصول على معلومات شخصیة ومالیه، عبر رسائل نصیة لاستدراج المستھدفین بھا لتوفیر معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحدیث حساباتھم البنكیة، أو تحویل جوائز نقدیة وھمیة لھم.

وعثر بحوزتھم على مبالغ مالیة وأجھزةِ ٍ حاسب ٍ واتصال وھواتف جوال، وعدد من جوازات السفر ووثائق الإقامة، حیث جرى إیقافھم واتخاذ الإجراءات النظامیة بحقھم.