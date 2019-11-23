د/ النامي يزور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

رحاب فتحي(صدى):

في اطار زيارته لمحافظة الاسكندريه قام الدكتور/ خالد بن عبد الله النامي الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية بزياره للاكاديمية العربيه للنقل البحري وذلك للاطلاع على سير دراسة على الطلبة السعوديين الدارسين ومناقشة الاكاديميه في بعض الملاحظات التي ابداها الطلبه وكان في استقباله رئيس الأكاديمية الاستاذ الدكتور / اسماعيل عبد الغفار ، والدكتور محمد عصام خضر عميد القبول والتسجيل والدكتورة مها شوقي مدير القبول والتسجيل بمقر الأكاديمية بالإسكندرية .

وقد دار اللقاء حول سبل التعاون والاطمئنان على أحوال الطلبة السعوديين الدارسين بالأكاديمية ومناقشة ما يوجههم من صعوبات خلال مرحلة الدراسة وتقديم الخدمات التي يحتاجونها خلال فترة الدراسة وبحث سبل تعزيز التعاون المختلفة وقد أشاد مسئولي الأكاديمية بالطالب السعودي وبأخلاقه وجديته .

كما التقى د/ النامي بالطلبة السعوديين الدارسين بالأكاديمية وقد رحب بهم وشدد على اهم التحصيل العلمي وحثهم على التفوق والتميز والاهتمام واطمئن على مستوياتهم الدراسية، واستمع الى ملاحظاتهم ووعدهم بمناقشة طلباتهم مع المسؤولين عن بالأكاديمية .

وأكد الدكتور النامي، أن الملحقية الثقافية لن تدخر جهداً لمساعدتهم في حل العقبات التي تعترض مسيرتهم التعليمية،

كما أعرب الطلاب السعوديين عن سعادتهم وامتنانهم باللقاء الذي جمعهم بالملحق الثقافي ، مشيدين بالدور الواضح والملحوظ الذي تقوم به الملحقية من عمل من شأنها مساعدتهم وتوفير كل سبل التعلم والنجاح في مسيرتهم التعليمية بنجاح وتفوق ، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات ترفع من معنوياتهم وتدفعهم نحو المزيد من التفوق حتى نهاية المسيرة التعليمية .