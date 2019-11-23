فرنسا قلقة من التراجع الأمريكي بالشرق الأوسط

باريس(صدى):

كشفت فرنسا، اليوم السبت، عن قلقها من تبعات تراجع الدور الأمريكي التدريجي والمتعمد في الشرق الأوسط، وذلك على حد وصفها.

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، في كلمة لها خلال مؤتمر حوار المنامة السنوي، أن تجنب الرد على انتهاكات إيران في الخليج، تسبب في أحداثًا خطيرة، إذ اعتقدت الأخيرة أنه وقوف خلفها.

كما عددت الجرائم التي ارتكبتها إيران في منطقة الخليج، قائلة «عندما مضى تلغيم سفن دون ردّ، أسقطت الطائرة دون طيار. وعندما حدث ذلك دون ردّ، قصفت منشآت نفطية رئيسية. أين تتوقّف هذه الأحداث؟ أين الأطراف التي تفرض الاستقرار؟».