أفضل الأوقات لممارسة الرياضة

أميرة خالد(صدى):

قال خبراء في التغذية ، إن ممارسة الرياضة بشكل دوري، مُشيرين أنه هناك وقت محدد لأداء التمارين الرياضية في حال كان الهدف الأساسي، هو حرق أكبر كمية ممكنة من الدهون، وتقليل الوزن.

وأكد الخبراء أن ممارسة الرياضة بعد الوجبات الغذائية، أمر يجب تجنبه، وأن علينا أن ننتظر ساعة على الأقل، ومن ثم نقوم بالإحماء للبداية بالتمارين.

وأظهرت الدراسات والبحوث، أن أنسب وقت، لممارسة التمارين الرياضية وحرق الدهون خلال النهار، هو الوقت الذي يصل فيه الجسم، إلى درجة حرارة عالية، حيث تزيد معدلات الحرق. وتحديداً في فترة العصر، وذلك لإن الجسم، ترتفع درجة حرارته بنسبة 5% خلال ممارسة الرياضة في هذا التوقيت.

وينصح الخبراء عادة، بأن ممارسة رياضات قوة التحمل، من الأفضل أن تتم في الصباح.

إذ يوجد عدد من التمارين الرياضية الصباحية، تساعدك في استكمال نهارك بمزيد من الحيوية والطاقة، ولا تتطلب جهداً أو معدات خاصة أو حتى وقتاً، إنما تحتاج منك فقط، أن تمنح نفسك 10 دقائق عندما تصحو، وأن تواظب على أدائها لتحصل على يوم خالي من الكسل وعالي التركيز.