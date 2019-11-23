زوج هند صبري يٌبكيها في عيد ميلادها (فيديو)

القاهرة(صدى):

فاجأ رجل الأعمال المصري أحمد الشريف، زوج الفنانة هند صبير زوجته بتحضير حفلا لعيد ميلادها الـ 40 على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.

وظهرت هند صبري في الحفل مصدومة ومتفاجأة وبدى على ملامحها التأثر حيث بكت لسعادتها بالمفاجأة

ونشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، عددًا من مقاطع الحفل عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، معلقةً: “يا جماعة زوج هند صبري عملها مفاجأه عشان عيد ميلادها وهي متعرفش.. وإحنا كلنا جايين النهاردة عشان نقولها إحنا بنحبك ياهند”.