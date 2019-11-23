الاتحاد الكويتي يؤازر الهلال ضد أوراوا

ماجد محمد(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم الكويتي، اليوم السبت، مؤازرته لنادي الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيقام غدا الأحد في اليابان.

وتمنى اتحاد الكرة الكويتي التوفيق لنادي الهلال ضد أوراوا غدًا على ملعب سايتاما.

وتنطلق مباراة الهلال مع مضيفه أوراوا، غدًأ في تمام الساعة الواحدة ظهراً من مساء الأحد بتوقيت مكة المكرمة، والثانية ظهراً بتوقيت أبو ظبي، والسابعة مساءً بتوقيت اليابان.