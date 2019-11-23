بالفيديو..ميرهان حسين تغير شكلها إلى « فيروز »

القاهرة(صدى):

نشرت الممثلة المصرية ميرهان حسين مقطع فيديو لها، وهي تضع “الميك آب” لنفسها لتتحول إلى المطربة “فيروز”.

كما نشرت حسين مقطع فيديو آخر لها بعد الانتهاء من التجميل وهي تؤدي أغنية “حبيتك بالصيف” الشهيرة لفيروز.

وعلقت حسين على الفيديو قائلة طول عمري بحب الرسم خصوصًا رسم الاشخاص .. تقريبًا كل حد من صحابي عندهم رسمة انا راسماهم و راسمة ماما و بابا و اخواتي و نفسي ، ومعظم اللوحات اللي متعلقة في بيتي انا اللي عاملاها .. الجديد بقا بقيت برسم وشوش عالوشوش .. إيه رأيكوا عرفت أرسم وش فيروز على وشي “.