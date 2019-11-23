خبيرة أتيكيت تفتح النار على سما المصري: «خلي الحجاب على جنب»

القاهرة(صدى):

هاجمت خبيرة الإتيكيت والبروتوكول سلام سعد تصرفات سما المصري خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41.

وأكدت سلام في تصريحات صحفية على أن سما المصري تعمدت إهانة الحجاب وهو أمر غير مقبول بشكل نهائي.

وأضافت إلى أنه إذا كانت ترغب في شيء جريء للفت النظر فعليها ترك الحجاب بعيدًا عن تصرفاتها لأنه له أصول غير التي تتبعها.

وانتقدت خبيرة الاتيكيت تعمد سما المصري لإبراز تضاريس جسدها بشدة، مؤكدة أن إطلالتها هي الأسوأ على الإطلاق.

وارتدت سما المصري الحجاب بشكل مستفز على ملابس جريئة في مهرجان القاهرة؛ ولم تدخل إلى مسرح المهرجان ولكنها اكتفت بالظهور على السجادة الحمراء الخارجية.