حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار فرصة هطول الامطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق

كما توقعت هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، حائل، الدوادمي والاجزاء الجنوبية من المدينة المنورة والحدود الشمالية والشرقية.

في حين تستمر الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على لأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة .كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والمنطقة الوسطي .