بالفيديو.. شقيق علي البليهي يوجه له رسالة مؤثرة من الحد الجنوبي قبيل النهائي

ماجد محمد(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة مؤثرة وجهها فهد البليهي، أحد الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، لشقيقه علي البليهي، نجم نادي الهلال، قبل مواجهته المهمة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا الأحد.

وظهر فهد في الفيديو وهو ممسك بسلاحه ومرتدٍ زيه العسكري، قائلاً ، ”ندعي لك أن الله يوفقك، وعدتنا في الذهاب وأوفيت، والآن تبقّى الإياب“.

وكانت إدارة تعليم بيشة قالت إن أمير منطقة عسير قد أمر بإلغاء الحصة السابعة، غدًا الأحد؛ حتى يتمكن الطلاب والعاملون من مشاهدة مباراة النهائي الآسيوي بين الهلال وأوراوا.