في استجابة سريعة.. شاهد بلدية النماص تباشر انهيار إحدى الطرق إثر الأمطار

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد طريق شعف آل وليد هبوط أرضي لجزء منه؛ إثر هطول الأمطار بغزارة على محافظة النماص بمنطقة عسير.

ووثق فيديو من قبل أحد المواطنين وهو ينبه مرتادي الطريق وجود الإنهيار؛ بينما استجابت بلدية محافظة النماص بشكل سريع، بالتدخل على الفور؛ لصيانة وإصلاح الانهيار ووضع التحذيرات اللازمة ليتمكن قائدي المركبات ومرتادي الطريق بالسير بأمان على الطريق، مُطالبة الجميع بأخذ الحيطة والحذر .