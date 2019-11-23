بالفيديو.. رضوي الشربيني تبكي على الهواء بعد ارتدائها الحجاب 

القاهرة(صدى):

أحدثت المذيعة المصرية رضوى الشربيني، ضجة كبيرة بمواقع السوشيال ميديا أثناء حديثها عن الحجاب، حيث ظهرت في مقطع فيديو ترتدي الحجاب خلال حلقتها الجديدة من برنامجها “هي وبس”.

وعقبت الشربيني على مظهرها بعد ارتداء الحجاب، قائلة: “الله، يارب إيه ده، حلو أوي صح”، متابعةً: “يارب يكتبها يارب أبقى محجبة”.

وبكت الشربيني على الهواء خلال تقديمها لبرنامجها التلفزيوني “هي وبس”، موضحة أنّها غير مستعدة للموت مثل الكثير من الناس، مبينة أنها مقصرة في حق الله عليها.

ولفتت الشربيني: “واحدة زيي المفروض تبقى محجبة”، موضحة: “أنا لست داعية وأنا أولكم في أن الحياة لهتنا عن أهالينا وأخواتنا وأحبابنا وإننا غير مستعدين للموت، وموت هيثم عمل صدمة وخلانا عندنا تأنيب ضمير وحاسين بالذنب تجاهه”.

