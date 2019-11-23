جيسوس لكاريلو: «أنت مثال للشباب في بيرو»

ماجد محمد(صدى):

أثنى مدرب فلامنجو الحالي والهلال السابق، خورخي جيسوس، على اللاعب البيروفي أندريه كاريلو، قائلا إنه مثال للشباب في بيرو.

وأضاف جيسوس: “أعرف أندريه كاريلو.. إنه بيروفي وعمل معي في سبورتنج والهلال.. لقد كان يعتبر نجماً.. سيكون له مستقبل جيد”.

وحول إمكانية لم شمله في فلامنجو بالمستقبل مع أندريه كاريلو ، قال المدرب البرتغالي: “في هذه الحياة، لا يمكننا القيام بمشروعات مستقبلية، كل شيء يوميًا.. ما يمكنني فعله هو أنني راضي جدًا وفخور بالعمل مع أندريه، المحترف الكبير، وإلى جانب ذلك، إنه شخص جيد وسيكون ذلك مثالاً جيدًا لشباب بيرو”.