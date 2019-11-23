تعليم الرياض يستضيف الدورة الرياضية المدرسية الثالثة للصغار

محمد الشهري (صدى):

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الدورة الرياضية المدرسية الثالثة للصغار بمشاركة ١٦ إدارة تعليمية للفترة من ٢٧ / ٣ – ١ / ٤ / ١٤٤١هـ. وستكون مباريات كرة القدم على ملاعب معهد العاصمة النموذجي بينما ستكون منافسات العاب القوى على ملاعب معهد إعداد القادة .

وذكر الدكتور أنور أبوعباه مدير النشاط الطلابي بتعليم الرياض أن البطولة تشرف عليها وكالة التعليم العام ممثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالوزارة ،وقد تم الإستعداد لها من حيث توزيع العمل الى عدة لجان ومنها لجنة مخصصة للملاعب وأخرى للسكن وكذلك لجنة للأمن والسلامة ولجنة للمواصلات والتغذية ولجنة إعلامية

وذكر أبوعباة أن جميع اللجان العاملة في الدورة تقوم بكامل مسؤولياتها وتواصل تحضيراتها على مدار الساعة سواء في التنظيم والإعداد والتنسيق لهذه الدورة بهدف نجاحها وكذلك لرفع مستوى الرياضة المدرسية ، مقدماً شكره لشركاء النجاح خاصة الأتحاد السعودي لألعاب القوى و معهد العاصمة النموذجي ومعهد إعداد القادة على جهودهم لتوفير كافة الإمكانيات لإنجاح البطولة