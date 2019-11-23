أول تعليق لهنيدي بعد إجراء عملية جراحية في فكيه
نشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي ، صورة له بملابس العمليات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يٌطمأن فيها جمهوره على حالته الصحية ، بعد خضوعة لعملية جراحية في فكيه .
وعلق هنيدي على الصورة قائلاً ، ” الحمد لله صورة قبل العملية اللي عملتها من ٣ أيام، خمس ساعات متواصلة، الحمد لله قومنا بالسلامة ” .
ومن المقرر أن يستأنف هنيدي بعد عودته للقاهرة العمل على فيلمه «كينج سايز»، حيث يعقد جلسات لاختيار الأبطال المشاركين في الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته.
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