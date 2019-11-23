كيم كارداشيان تتعرض للسخرية بسبب أصابع قدميها

واشنطن(صدى):

تعرضت الأمريكية كيم كارداشيان، للسخرية والانتقاد ، خلال حضورها حفل “جوائز المؤثر الأمريكي” أو “American Influencer Awards” .

فعلى الرغم من جاذبية إطلالتها المميزة، والتي حظيت بإعجاب الكثيرين، إلا أنها عرّضتها لسيل من السخرية من العديد من متابعيها، وخاصة بسبب قدميها.

وارتدت كيم صندل شفاف، يشبه في تصميمه الـ”سليبر”، وبدلاً من التركيز على فستانها الأحمر اللافت، ركّز العديد من متابعيها على قدميها وانهالوا بتعليقاتٍ ساخرة تدّعي أن كيم لديها 6 أصابع في قدمها اليسرى.

وقالت إحدى المتابعات على تويتر: “مهلًا..ألديكِ حقًا 6 أصابع؟”، وقال آخر: “لديكِ حقًا 6 أصابع في كلا قدميكِ، ياللهول..أنتِ لستِ من البشر إطلاقًا”، كما علق آخر: “أنا حاليًا أراجع كل صورة نشرتها كيم بحثًا عن الإصبع السادس”، وغيرها من التعليقات الساخرة المشابهة.