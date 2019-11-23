بالفيديو.. موعد النزال المرتقب بين حبيب ومايويذر في المملكة

طلال الغامدي(صدى):

أعلن علي عبدالعزيز مدير أعمال المقاتل الروسي الشهير ، حبيب نورمحمدوف، الحائز على حزام بطولة UFC للفنون القتالية المختلطة، أن يناير القادم سيشهد مواجهة حبيب مع الأمريكي الشهير فلويد مايويذر في المملكة.

وعرض مدير أعمال حبيب عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلا:“كان هذا مخططا له في الأصل، لكن الأب للرياضات القتالية اليوم، دانا وايت جعل فلويد مايويذر يختفي قليلا، ثلاثة يعرفون حقيقة ما حدث بالفعل ولكن بصراحة، أنا سعيد برؤية دانا مع فلويد مايويذر، حصل أخيرا مايويذر على مروج جيد للترويج لنزالاته، الكثير من الهراء، فلويد هو أعظم ملاكم في هذه الحقبة ودانا وايت هو أفضل مروج في التاريخ، ويمكنهما فعل شيء كبير معا، الكثير من الاحترام لهما لكن حبيب سيصمد أمام فلويد في أي يوم من أيام الأسبوع”.

وأبان أن النزال مخططا له في يناير 2020 في المملكة.