بدء مفاوضات تجديد بخاري للاتحاد

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن إدارة نادي الاتحاد تبدأ الأسبوع الجاري مفاوضات التجديد مع أمين بخاري حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بينما التواصل بين الطرفين شفهيًا حتى الآن.

وأوضحت التقارير، أن هناك رغبة مشتركة في التجديد، على أن يبدأ التفاوض الفعلي هذا الأسبوع، بينما تخطط الإدارة لتوفير 4 حراس مرمى أمام الجهاز الفني خلال تحضيرات الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن الحراس هم فواز القرني والبرازيلي مارسيلو جروهي وأمين بخاري وراكان النجار، فيما ينتهي صيفًا عقد عساف القرني، المصاب حاليًا؛ فيما كانت الإدارة استقرت على قيد جروهي محليًا الشتاء المقبل، بدلًا من التشيلي لويس خيمينيز، لاعب الوسط، الذي أنهت عقده الشهر الماضي.