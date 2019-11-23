رحيل بلعمري عن الشباب يشعل المنافسة بين النصر والأهلي 

ماجد محمد(صدى):

يرغب النجم الجزائري جمال بلعمري، قلب دفاع نادي الشباب، بالرحيل عن فريقه، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث حذف بلعمري، تعريفه كلاعب في الشباب، من صفحته بموقع “إنستجرام”، وذلك في خطوة لتأكيد رغبته في الرحيل عن النادي.

وانتشرت معلومات عن انتقال بلعمري، إلى نادي كبير في المملكة، بعد رحيله عن الشباب، الذي يملك عقد معه حتى صيف 2021.

وتنافس كلا من النصر والأهلي، للتعاقد معه في الميركاتو الشتوي القادم.

ويسعي نادي النصر، للتعاقد مع بلعمري، نظرًا لاقتراب رحيل صخرة دفاع الفريق مايكون بيريرا.

ورأى النصر، أن بلعمري، هو اللاعب الوحيد القادر على سد الفراغ الذي سيخلفه مايكون داخل الفريق، الذي حقق لقب أغلى نسخة في تاريخ الدوري للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي.

ويبحث الأهلي عن مدافع جديد، في ظل اقتراب رحيل البوسني إرفين زوكانوفيتش في يناير، حيث اقتصرت خيارات الراقي بين المصري محمود علاء، مدافع الزمالك، وجمال بلعمري.